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رياضة
إصابة مبابي تُقلق "سان جيرمان" قبل مواجهة ريال مدريد
Lebanon 24
08-03-2022
|
14:00
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تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب إصابة تعرض لها في التمارين الاثنين وفق ما أفادت عدة تقارير.
وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن "مشاركة كيليان مبابي غير مؤكدة للغاية. لقد تعرض صباح يوم الاثنين لإصابة في قدمه".
وتابعت "في البداية، خشي نادي العاصمة من وجود كسر. لكن الفحوصات التي خضع لها في وقت مبكر من فترة بعد الظهر استبعدت هذه الفرضية. لكن رحلة بطل العالم إلى مدريد يوم الأربعاء ليست مؤكدة أبدًا".
المصدر: العربية
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