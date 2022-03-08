من يجب عليهم ألا يعالجوا التوتر من خلال ممارسة الرياضة؟

تعتبر الرياضة إحدى الوسائل الجيدة للتعامل مع التوتر والتقليل منه، إلا أن هذه الطريقة لا تناسب جميع الأشخاص.

وقال جراح الوريد أرمين أفاكيان، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "يقول الأطباء إن النشاط البدني يمكن أن يساعد في التغلب على القلق والخوف وسط الوباء ووضع السياسة الخارجية الصعبة، ومع ذلك، يجب على فئات معينة من الناس توخي الحذر من هذه الطريقة في تخفيف التوتر وهذا ينطبق بشكل أساسي على مرضى الدوالي".

وأضاف: "في حالة الدوالي، لا ينصح القيام بتمارين القوة على الإطلاق، خاصة في نادي اللياقة البدنية. وهذا ينطبق على التمارين ذات الأوزان الكبيرة. كل ما يتم القيام به في وضع ثابت، أي الوقوف، عدم حمل أكثر من خمسة كيلوغرامات، وبخلاف ذلك، هناك زيادة في الضغط الوريدي على أعضاء التجويف البطني، أي في البطن، لدينا الوريد الأجوف السفلي، إذ من حيث المبدأ، تتدفق جميع أوردة الساقين. في هذه الحالة، تؤدي زيادة الضغط إلى زيادة تطور الدوالي ومن الأفضل العمل مع وزنك أو إعطاء الأفضلية لأحمال القلب - الجري، وركوب الدراجات والسباحة. في المنزل، يمكن، على سبيل المثال، القفز في المكان".



وتابع جراح الأوردة أنه من الجدير أيضا أن تكون أكثر انتباهاً لأولئك، الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا.