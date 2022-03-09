الأهلي المصري يحسم مصير المدرب موسيماني

أعلنت إدارة نادي الأهلي المصري عن تجديد عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لكرة القدم.



وجاء في بيان النادي الأهلي:"انطلاقا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمة للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادي عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي".

وتولى موسيماني قيادة الأهلي في 30 ايلول 2020، خلفا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق الذي تقدم باستقالته قبل مواجهة الفريق أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالعام ذاته.



وحقق المدرب الجنوب إفريقي مع الأهلي 5 ألقاب وهي دوري أبطال إفريقي مرتين وكأس السوبر الإفريقي أيضا وفاز ببطولة كأس مصر مرة وحيدة.



وقاد موسيماني الفريق المصري للحصول على الميدالية البرونزية في مونديال الأندية مرتين في العام الماضي ليكرر الإنجاز في نسخة العام الحالي.