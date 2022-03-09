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رياضة
ليفاندوفسكي ينضم إلى قائمة رونالدو وميسي الاستثنائية
Lebanon 24
09-03-2022
|
14:00
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فك البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، صيامه التهديفي أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هاتريك في جولة الإياب.
ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي أصبح أول لاعب يصل إلى 40 هدفا بكافة البطولات هذا الموسم، بين كافة نجوم الدوريات الأوروبية.
وبات ليفاندوفسكي ثالث لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في 3 مواسم بدوري الأبطال بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (7) والأرجنتيني ليونيل ميسي (5) مرات.
واستطاع صاحب الـ33 عاما تسجيل 40 هدفا أو أكثر للموسم السابع على التوالي بمختلف المسابقات، وذلك بوصوله حتى الآن إلى 42 هدفا بعد الهاتريك.
كما وصل أفضل لاعب في العالم إلى 12 هدفا في التشامبيونز ليج هذا الموسم، متجاوزا الإيفواري سيباستيان هيلير، مهاجم أياكس أمستردام، بفارق هدف وحيد.
المصدر: روسيا اليوم
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