رياضة

هدف في الوقت القاتل يصعب تكراره (فيديو)

Lebanon 24
09-03-2022 | 16:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو لهدف طريف ونادر سجل في ملاعب كرة القدم الأرجنتينية.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة التي جمعت أتلتيكو جوفينتود وضيفه سبورتينغ فيكتوريا في ديربي مقاطعة سان لويس ضمن كأس سينتيناريو بدوري الدرجة الرابعة الأرجنتيني لكرة القدم، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل، قام حارس أتلتيكو جوفينتود، فيديريكو كوسينتينو بخطأ فادح كلف فريقه التعادل.

وبعد تصديه لركلة حرة، أراد كوسينتينو أن يمرر الكرة بيده لأحد زملائه ولكن مهاجم سبورتينغ، جويل سويلو قفز بطريقة لم يتوقعها الحارس، لتصطدم الكرة برأسه من الخلف وتتجه لمعانقة الشباك وإحراز هدف التعادل.
 
 
وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق سبورتينغ فيكتوريا بنتيجة 5-4.

وتم تداول مقطع فيديو الهدف على مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من التعليقات الطريفة.
 
 
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