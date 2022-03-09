رياضة

هل رونالدو إلى "خط هجوم الأحلام"؟

Lebanon 24
09-03-2022 | 23:00
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لم يعد خفيا توتر العلاقة بين المهاجم كريستيانو رونالدو، وناديه مانشستر يونايتد مؤخرا، وشوهد النجم البرتغالي في مران الفريق محاطا بحارسين شخصيين.

ووفقا للصحافة الإنجليزية، فقد اتخذ رونالدو بالفعل قراره بمغادرة "أولد ترافورد" نهاية الموسم، إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري الأبطال وهو أمر وارد الحدوث نظرا لتواجد الفريق في المركز الخامس على جدول البريميرليغ المؤهل لليوروبا ليغ.
 
وحسب تقرير جديد لموقع Football Transfers، فإن خيار العودة إلى يوفنتوس مرة أخرى هو مستبعد تماما، بالإضافة إلى أن الانضمام إلى سبورتنغ لشبونة (وهو النادي الذي بدأ معه كريستيانو مسيرته الاحترافية)، أمر غير مرجح في الوقت الراهن.

وتحدثت المصادر عن تفضيل رونالدو الانتقال إلى باريس سان جيرمان لمزاملة نيمار وميسي "في خط هجوم الأحلام".

وعليه، فإن النجم البرتغالي يغازل سان جيرمان من أجل الانضمام إليه في الموسم المقبل، وتشكيل "الثنائي الحلم"، مع غريمه الأزلي ليونيل ميسي، ورؤيتهما مع فريق واحد.

ويعيش رونالدو أزمة جديدة في مانشستر يونايتد، وتحديدا مع المدرب الألماني رالف رانجنيك، بعد استبعاده من ديربي مانشستر، الذي خسره "الشياطين الحمر" يوم الأحد الماضي، 1-4، ما زاد التكهنات حول قرب رحيل صاروخ ماديرا.
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