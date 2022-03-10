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© Lebanon24
رياضة
هل سيغادر نيمار الى ريال مدريد؟
Lebanon 24
10-03-2022
|
02:00
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كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 30 عاما، عن موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.
ورد نيمار بشكل قاطع على سؤال حول إمكانية لعبه ضمن صفوف ريال مدريد في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، حيث قال: "أحمل برشلونة في قلبي بعد أن قضيت سنوات رائعة في ملعب كامب نو".
وأضاف: "كدت ألعب لريال مدريد عندما كان عمري 13 عاما، ولكن أخذتني الحياة إلى برشلونة، ولذلك لدي مودة كبيرة لجماهير البارسا، وكما قلت إنه الفريق الذي أحمله في قلبي دائما".
وعن مستقبله، قال: "أنا سعيد للغاية في باريس سان جيرمان، نركز حاليا على مباريات الفريق، لدينا لقاء صعب ورائع أمام ريال مدريد".
(موقع ملاعب)
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