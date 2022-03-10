من هو الهداف التاريخي لريال مدريد؟

هناك العديد من اللاعبين في ريال مدريد هدافين حفروا أسمائهم في الذاكرة مثل رونالدو، فمن هو هداف ريال مدريد التاريخي؟نادي ريال مدريد من أكبر أندية العالم إن لم يكن الأكبر من حيث التاريخ الكروي الحافل ومن حيث الشعبية أيضاً.اختير كأفضل فريق كرة قدم في القرن العشرين، وأُطلق عليه فريق الأحلام لأنه دائماً ما جمع أفضل لاعبي العالم على مر التاريخ واشتهر النادي بصفقاته المميزة وتعاقداته الدائمة مع أكثر لاعبي العالم تميزاً و شهرة، وأصبح اللعب بقميص النادي الملكي هو حلم كل لاعب على مستوى العالم.ضم ريال مدريد العديد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم أمثال ديفيد بيكهام وروبرتو كارلوس وكاكا وزين الدين زيدان وغيرهم وكان لكل منهم بصمته الخاصة مع الفريق، كما استمتع عشاق الملكي سنوات بأسطورة من أساطير كرة القدم المعاصرة هو كريستيانو رونالدو، والذي كان له دور كبير مع الفريق بكثرة أهدافه.يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي ريال مدريد على مر التاريخ، حيث تمكن من إحراز ٤٥٠ هدفًا وفاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية ٥ مرات.يأتي النجم الإسباني راؤول في المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق حيث سجل ٣٢٣ هدفًا خلال فترة لعبه مع الفريق، ثم كريم بنزيما الذي سجل ٣٠٩ أهداف مع النادي الملكي في المركز الثالث وتفوق على الراحل ألفريدو دي ستيفانو الذي يحتل المركز الرابع برصيد ٣٠٨ أهداف .