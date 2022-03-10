رياضة

برشلونة ينوي تكريم ميسي.. لكن بشرط وحيد!

Lebanon 24
10-03-2022 | 05:00
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 أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن برشلونة يدرس تكريم أسطورته، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي.
 
ورحل ميسي عن صفوف برشلونة، في الصيف الماضي، عقب نهاية عقده، وانتقل إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.
 
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تدرس تكريم ميسي خلال الاحتفال بالذكرى 125 لتأسيس النادي في عام 2024.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة مستعد لتكريم ميسي في هذه الاحتفالية بشرط موافقة اللاعب على هذا الاقتراح والقدوم للنادي والظهور في الكامب نو مرة أخرى للتكريم.
 
وأوضحت الصحيفة، أن ميسي لم يحسم قراره النهائي بشأن العودة لبرشلونة في منصب إداري عقب اعتزاله كرة القدم، خاصة بعدما أكد من قبل رغبته في الاتجاه للعمل في دور السكرتير الفني.
 
 
(موقع كووورة)
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