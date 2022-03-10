هالاند يُرحّب بالانتقال إلى برشلونة... وهذا شرطه الوحيد

كشف موقع Le10sport الفرنسي، عن شرط النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، للانضمام لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، وهو توقيع عقد قصير الأجل.وأضاف الموقع: "المهاجم النرويجي يريد أن يكون قادرا على مراجعة الظروف الاقتصادية لبرشلونة، بمجرد أن يتمكن النادي من التعافي من وضعه المالي الصعب الحالي".ويبذل برشلونة قصارى جهده لإقناع اللاعب النرويجي بالانضمام إليه، حيث عقد خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني جلسة مع مينو رايولا وكيل اللاعب، وذهب المدرب تشافي إلى ميونخ للقاء هالاند وشرح دوره مع الفريق.وكشف لابورتا في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، عن تقدمهم بعرض قيمته 250 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي والراتب وعمولات الصفقة) للمهاجم النرويجي.