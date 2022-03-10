رياضة

مسؤولة بريطانية: أبراموفيتش لن يستفيد من بيع تشلسي

Lebanon 24
10-03-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-929256-637825459554081657.jpg
Doc-P-929256-637825459554081657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مسؤولة بريطانية، يوم الخميس، إن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشلسي الخاضع لعقوبات لا يمكنه الاستفادة حال بيع النادي.


وصرحت نادين دوريس وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا بأنه "إذا تم بيع النادي فلن يستفيد أبراموفيتش".

ونقلت "رويترز" عن درونيس قولها "لن أخوض فيما قد يحدث مستقبلا بشأن بيع تشلسي، فهذا سيعتمد على شروط الترخيص التي ستصدرها وزارة الخزانة".
 
وأضافت: "في الوقت الحالي لا يمكنه الاستفادة من إيرادات النادي، ولا يمكنه الاستفادة من بيع النادي. أولويتنا هي ضمان حماية النادي والجماهير واللعبة على المستوى الوطني".

وكانت الحكومة البريطانية قد قالت إنها ستمكن نادي تشلسي من مواصلة خوض المباريات بعد أن فرضت عقوبات على مالكه أبراموفيتش وأوقفت خطته لبيع النادي الإنجليزي.

وكان أبراموفيتش قد عرض النادي للبيع لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه منعت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي.
 
وبحسب دوريس فإن الحكومة أصدرت ترخيصا خاصا لتمكين تشلسي من اللعب ودفع رواتب الموظفين، وتمكين حاملي التذاكر من حضور المباريات، لأنها لا ترغب في إلحاق الضرر ببطل أوروبا والعالم.

وغردت المسؤولة البريطانية على تويتر قائلة: "أعلم أن هذا القرار سيتسبب في حالة من عدم اليقين، لكن الحكومة ستعمل مع الدوري والأندية لمواصلة أنشطة كرة القدم مع ضمان أن العقوبات تحقق الهدف المقصود".
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-03-10
11:00 | 2022-03-10
08:00 | 2022-03-10
05:00 | 2022-03-10
02:00 | 2022-03-10
23:00 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website