رياضة

مدرب تشيلسي مُعلّقاً على أزمة أبراموفيتش: حبنا للعبة يساعدنا

Lebanon 24
11-03-2022 | 02:00
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علّق مدرب تشلسي توماس توخيل، على الأزمة التي يمر بها النادي الإنكليزي، بعد فرض الحكومة البريطانية عقوبات على مالك بطل أوروبا، الروسي رومان أبراموفيتش.

وقال المدرب الألماني توخيل للصحفيين بعد فوز تشيلسي على نوريتش سيتي 3-1، الخميس: "بالطبع هناك الكثير من الإلهاء، وزاد الأمر بسبب العقوبات، وشعرنا به وتحدثنا عنه وندركه ونقبله".

وأضاف توخيل: "حبنا للعبة يساعدنا. وطلبنا الاجتهاد والعمل سويا. إنه أفضل شيء لاستعادة التركيز والاستمتاع بما نقوم به"، وفقما نقلت "رويترز".

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، نادين دوريس، قد صرّحت يوم الخميس بأنه "إذا تم بيع النادي فلن يستفيد أبراموفيتش".

ونقلت "رويترز" عن درونيس قولها "لن أخوض فيما قد يحدث مستقبلا بشأن بيع تشلسي، فهذا سيعتمد على شروط الترخيص التي ستصدرها وزارة الخزانة".

وأضافت: "في الوقت الحالي لا يمكنه الاستفادة من إيرادات النادي، ولا يمكنه الاستفادة من بيع النادي. أولويتنا هي ضمان حماية النادي والجماهير واللعبة على المستوى الوطني".

وبحسب دوريس، فإن الحكومة أصدرت ترخيصا خاصا لتمكين تشلسي من اللعب ودفع رواتب الموظفين، وتمكين حاملي التذاكر من حضور المباريات، لأنها لا ترغب في إلحاق الضرر ببطل أوروبا والعالم.

وغردت المسؤولة البريطانية على "تويتر" قائلة: "أعلم أن هذا القرار سيتسبب في حالة من عدم اليقين، لكن الحكومة ستعمل مع الدوري والأندية لمواصلة أنشطة كرة القدم مع ضمان أن العقوبات تحقق الهدف المقصود".
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