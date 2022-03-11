قراءة لقائمة الفراعنة لتحدي المونديال.. هل المفاجآت آتية؟

وجاءت الأسماء الـ9 على النحو التالي: النجم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، عمر مرموش لاعب شتوتغارت الألماني، محمود حسن "تريزيغيه" لاعب باشاك شهير التركي، مصطفى محمد لاعب غلطة سراي التركي، مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، أحمد حسن كوكا لاعب قونيا سبور التركي، أحمد ياسر ريان لاعب ألتاي سبور التركي، كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي.وكشفت قائمة كيروش عن انضمام وجوه جديدة لم تظهر معه في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون التي خسر الفراعنة لقبها، بركلات الترجيح في المباراة النهائية أمام السنغال.وضمّ كيروش الثنائي الهجومي بعد التألق في الدوري التركي، وهما أحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا إلى خط الفراعنة الأمامي في مواجهتي السنغال، مما يشير إلى احتمالية خروج واحد من ثنائي الهجوم المحلي المختار في القائمة الأخيرة، أو ربما كليهما.أسامة عرابي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، قال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن اختيارات كيروش للمحترفين، بها "مؤشرات كبيرة حول مفاجأة جديدة في القائمة النهائية".واعتاد كيروش تفجير المفاجآت في قوائم منتخب مصر منذ توليه المهمة، وكانت أبرز مفاجآته استبعاد الثلاثي طارق حامد (الزمالك)، ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة (الأهلي)، قبل أن يضم هداف الأهلي في أمم إفريقيا دون استخدامه سوى لدقائق معدودة.وأضاف عرابي: "يبدو أن كيروش غير مقتنع بقدرات محمد شريف، واختيار كوكا وريان مؤشر واضح لاستبعاد مهاجم الأهلي من القائمة النهائية".وتابع: "كيروش يتابع مروان حمدي في الدوري ويفضله على محمد شريف، وهذا أمر واضح للجميع، فليس فقط مشهد تغيير شريف بعد نزوله بدقائق معدودة في نصف نهائي أمم إفريقيا هو ما يفسر عدم القناعة، لكن كل تصرفات المدرب مع شريف تعكس ذلك".ورفض نجم الأهلي السابق وجهة نظر كيروش في هداف الدوري المصري الموسم الماضي، مضيفا: "لا أتفق إطلاقا مع كيروش في استبعاد شريف وعدم الاعتماد عليه، هذا اللاعب هو الذي يسجل أهداف الأهلي في مبارياته الأخيرة، لكنه يفقد الثقة في المنتخب بسبب كيروش".واختتم عرابي حديثه، قائلا: "كيروش لن يغير أفكاره أو قناعاته أمام السنغال، مصطفى محمد سيكون المهاجم الأساسي، نتحدث هنا عن البديل، هل يكون كوكا أو ريان أو مروان، قائمة المحترفين تظهر أنه سيعتمد على نفس القوام الذي وصل به إلى نهائي إفريقيا، وتفكيره فقط في تقوية مقاعد البدلاء من وجهة نظره".