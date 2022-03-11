رياضة

"ويفا" يفتح تحقيقاً تأديبياً بحق الخليفي وليوناردو

Lebanon 24
11-03-2022 | 08:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الخميس، أنه فتح تحقيقا تأديبيا بحق رئيس نادي باريس سان، ناصر الخليفي، ومديره الرياضي، ليوناردو، وذلك بسبب تصرفاتهما على أثر خروج الفريق من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

ويرتكز هذا الإجراء على المادة رقم 11 من قانون الانضباط للاتحاد الأوروبي الذي يتضمن "المبادىء الأساسية للسلوك"، بالإضافة إلى البند 15 الذي يعاقب "التصرف الخاطئ للاعبين والمسؤولين" كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد القاري لوكالة "فرانس برس".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأربعاء، أن الخليفي اقتحم غرفة الحكام، واتهمهم بالتحيز منددا بعدم احتساب خطأ على دوناروما قُبيل هدف التعادل لريال مدريد.

وبحسب ما أوردت "ماركا" هدد الخليفي الحكام، صارخا "سأقتلك" ، قبل أن تتدخل الشرطة والأمن لإنهاء الحادث.

ولم يكن هذا هو الحادث الوحيد عقب المباراة، حيث وقع شجار بين نجمي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بعد هزيمة فريقهما 1-3 أمام ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تبادل اللاعبان الاتهامات في غرفة تبديل الملابس، وبحسب ما ورد، وقع الحادث عندما لام المهاجم البرازيلي، حارس مرمى باريس سان جيرمان لخطئه في هدف التعادل الذي وقعه كريم بنزيمة، عندما استغل فينيسيوس تمريرة لدوناروما في غير محلها ليمرر لبنزيمة الذي سجل التعادل 1-1.

وذكّر دوناروما نيمار بأن الهدف الثاني لريال مدريد جاء بعد خطأ منه، حيث تشاجر الثنائي قبل أن يتم تفريقهما.

وودع النادي الباريسي المنافسة بعد هزيمته في معقل الفريق الملكي بنتيجة إجمالية 2-3.

ورغم انفراد باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، يبدو مصير مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في مهب الريح بعد الليلة السوداء التي عاشها الفريق الأربعاء وخروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكرَّس بنزيمة عقدة مواطنه نادي باريس سان جرمان في المسابقة، رغم ترسانة النجوم في صفوفه عندما قلب عليه الطاولة بثلاثية الأربعاء في إياب ثمن النهائي، ليقود فريقه ريال مدريد الإسباني إلى ربع النهائي برفقة مانشستر سيتي الإنكليزي المتعادل مع ضيفه سبورتينغ البرتغالي سلبا.

ولحق ريال مدريد ومانشستر سيتي ببايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنكليزي إلى ربع النهائي بعدما حجز الأخيران بطاقتيهما الثلاثاء على حساب سالزبورغ النمسوي وإنتر ميلان الإيطالي تواليا.

وتستكمل مباريات إياب ثمن النهائي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
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