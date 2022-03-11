تعديلات على جائزة الكرة الذهبية.. هل يكون ميسي السبب؟

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، يوم الجمعة، عن إصلاحات أدخلت على قواعد جائزة الكرة الذهبية التي تمنح سنويا لأفضل لاعب ولاعبة.



وجرت العادة على توزيع جائزة الكرة الذهبية في نهاية السنة التقويمية منذ إنشائها في 1956، لكنها ستتوافق بحسب الإصلاحات الجديدة مع الموسم الكروي الذي يمتد من آب إلى تموز، كما ستضم الآن لجنة تحكيم أصغر حجما، وستعتمد اختيارا أوليا دقيقا ومعايير أوضح، وفق اللوائح الجديدة التي كشفت "فرانس فوتبول" عنها في نسختها التي ستنشر السبت.

وقال رئيس تحرير "فرانس فوتبول"، باسكال فيريه، الجمعة خلال عرض تقديمي إنها "فرصة لإعطاء دفعة جديدة. في السابق كان الحكم يصدر بشأن أفضل لاعب ولاعبة بناء على نصف موسمين، والآن سيكون الأمر أكثر قابلية للقراءة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".





وتأتي هذه الإصلاحات لتتناسب مع التعديل الكبير الذي طرأ على الفعاليات الكروية بنقل موعد كأس العالم للرجال من الصيف إلى شهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين، بهدف ملائمة الأجواء المناخية لقطر المضيفة.



ومن المؤكد أن النسخة المقبلة من الكرة الذهبية لن تأخذ في الحسبان أداء اللاعبين في مونديال قطر 2022، بل ستتم مكافأتهم على جهودهم في نسخة 2023.



وأدخلت "فرانس فوتبول" تغييرات ملحوظة أخرى مثل إدخال النجم الدولي العاجي السابق ديدييه دروغبا في اللجنة المسؤولة عن اختيار القائمة المختصرة للمرشحين والتي تضم مسؤولي التحرير في المجلة وصحيفة "ليكيب" الرياضية.



كما اتخذ القرار بتقليص حجم لجنة التحكيم التي ما زالت تضم صحافيين (واحد من كل بلد) لكن مع السماح لممثلي الدول الـ100 الأفضل تصنيفا عالميا بالمشاركة في التصويت على جائزة الرجال (عوضا عن 170 سابقا)، والخمسين الأفضل تصنيفا عند السيدات. وسيقام الحفل المقبل لتوزيع جوائز في أيلول أو تشرين الأول 2022 من أجل تحديد من كان الأفضل خلال الموسم الذي بدأ قبلها بعام، أي في صيف 2021، مع الأخذ في الاعتبار بشكل خاص مسابقة دوري أبطال للرجال (النهائي في 28 أيار) وكأس أوروبا لمنتخبات السيدات (بين 6 و31 تموز).وتأتي هذه الإصلاحات لتتناسب مع التعديل الكبير الذي طرأ على الفعاليات الكروية بنقل موعد كأس العالم للرجال من الصيف إلى شهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين، بهدف ملائمة الأجواء المناخية لقطر المضيفة.ومن المؤكد أن النسخة المقبلة من الكرة الذهبية لن تأخذ في الحسبان أداء اللاعبين في مونديال قطر 2022، بل ستتم مكافأتهم على جهودهم في نسخة 2023.وأدخلت "فرانس فوتبول" تغييرات ملحوظة أخرى مثل إدخال النجم الدولي العاجي السابق ديدييه دروغبا في اللجنة المسؤولة عن اختيار القائمة المختصرة للمرشحين والتي تضم مسؤولي التحرير في المجلة وصحيفة "ليكيب" الرياضية.كما اتخذ القرار بتقليص حجم لجنة التحكيم التي ما زالت تضم صحافيين (واحد من كل بلد) لكن مع السماح لممثلي الدول الـ100 الأفضل تصنيفا عالميا بالمشاركة في التصويت على جائزة الرجال (عوضا عن 170 سابقا)، والخمسين الأفضل تصنيفا عند السيدات.