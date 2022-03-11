بيع تشلسي.. الحكومة البريطانية تحسم الجدل

تترقب الجماهير الإنجليزية ما ستؤول إليه الأحوال بشأن ملكية نادي تشلسي بعد فرض السلطات البريطانية عقوبات مالية قاسية على مالك النادي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.وفي أحدث حلقة من مسلسل العقوبات المفروضة على مالك نادي تشلسي، قالت الحكومة البريطانية، الجمعة، إن أي عرض لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يجب أن يتم من خلال الحكومة.ونقلت "رويترز" عن كريس فيلب وزير التكنولوجيا البريطاني قوله: "طبقا لبنود الترخيص الحالية فلن يسمح ببيع النادي. لكن إذا ظهر طرف يرغب في الشراء فسيتعين على هذا المشتري أو على النادي اللجوء للحكومة وطلب تعديل البنود بما يسمح بإجراء عملية البيع".وفي وقت سابق من يوم الخميس، قالت الحكومة البريطانية إنها ستمكن نادي تشلسي من مواصلة خوض المباريات بعد أن فرضت عقوبات على مالكه الروسي.