رياضة

بسبب "التزامه الصمت".. أوكرانيا تجرد قائد المنتخب الوطني من كل ألقابه وتوقفه مدى الحياة

Lebanon 24
12-03-2022 | 02:00
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أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم عن مجموعة من القرارات والعقوبات الصارمة في حق أناتولي تيموشوك القائد الأسبق للمنتخب الوطني.
 
ووُقِّعَت العقوبات، وفقًا لبيان الاتحاد الأوكراني، بسبب التزام تيموشوك الصمت بشأن الحرب التي شنتها روسيا على بلاده.

كما شجب الاتحاد الأوكراني استمرار تيموشوك في منصبه كمساعد مدرب في نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، واعتبره تصرفًا دمّر صورة الكرة الأوكرانية.

وجاءت العقوبات كالآتي:

تجريده من الرخصة التدريبية التي حصل عليها من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم.
مطالبة الدولة الأوكرانية بحرمان وتجريد تيموشوك من كل الجوائز والألقاب الفخرية التي حصل عليها.
تجريده من كل الألقاب الكروية التي حصدها داخل أوكرانيا.
إزالته من قائمة اللاعبين الدوليين لمنتخب أوكرانيا.
حرمانه مدى الحياة من المشاركة في أي نشاط كروي على أرض أوكرانيا.
 
(موقع بطولات)

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