رياضة

موسى حجيج: الفوز على الإخاء رفع معنوياتنا

Lebanon 24
12-03-2022 | 08:00
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اعتبر موسى حجيج، المدير الفني للنجمة، أن فوز فريقه على حساب الأخاء الأهلي عاليه كان في وقته.

وكان النجمة قد حقق الفوز على حساب الإخاء بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جرت على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية، ضمن منافسات ختام الجولة الأولى من سداسية الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وقال حجيج في تصريحات تلفزيونية لقناة المجموعة اللبنانية للإعلام: "الفوز معنوي، كنا بحاجة له من أجل تعزيز اللاعبين والجماهير الثقة بفريقهم وبالجهاز الفني".

وأضاف "سداسية الهبوط ليست موقع النجمة الطبيعي، لكن الظروف كانت حاكمة في الأمر".

وشدد على أن الطموحات بكل تأكيد موجهة نحو نهائي كأس لبنان أمام الأنصار وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022. 

وختاما أكد حجيج، أن المستوى الفني لا بأس به بعد توقف طويل، لكنه يأمل بارتفاع المستوى تدريجيا للاعبين.
 
(كووورة)
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