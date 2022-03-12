رياضة

ما حقيقة اتفاق هالاند مع مانشستر سيتي؟

Lebanon 24
12-03-2022 | 14:00
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كشف تقرير صحفي إسباني، السبت، حقيقة اتفاق النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، مع مانشستر سيتي.

وزعمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر سيتي حسم صفقة هالاند مقابل 100 مليون إسترليني.
 
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أحد المقربين من عائلة هالاند أكد عدم وجود أي اتفاق نهائي بين النجم النرويجي ومانشستر سيتي.

وأشار إلى أن المهاجم النرويجي سيبقي الصحافة الرياضية وعالم كرة القدم في حالة تشويق حتى إعلان القرار النهائي بشكل رسمي.

ويتنافس عمالقة أوروبا مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي على التعاقد مع هالاند، خلال الصيف المقبل.

يذكر أن آلف إنج، والد هالاند، أمضى 3 سنوات بقميص مانشستر سيتي قبل اعتزاله كرة القدم.
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