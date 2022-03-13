محمد صلاح يصل للهدف 20 ويخرج مصابا.. ويثير فزع المصريين

بعد فترة طويلة بعيدا عن لعنة الإصابات، خرج النجم المصري محمد صلاح مصابا من لقاء فريقه ليفربول أمام برايتون، عصر السبت، بالدوري الإنكليزي الممتاز، ما أثار فزع الكثير من المصريين قبل أسبوعين من مباراة السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.وبعد دقائق من تسجيله الهدف رقم 20 بالدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، من ركلة جزاء، خرج صلاح من اللقاء أمام برايتون مصابا، في الدقيقة 64.