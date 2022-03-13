رياضة

محمد صلاح يصل للهدف 20 ويخرج مصابا.. ويثير فزع المصريين

Lebanon 24
13-03-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-930022-637827092064671796.jpg
Doc-P-930022-637827092064671796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد فترة طويلة بعيدا عن لعنة الإصابات، خرج النجم المصري محمد صلاح مصابا من لقاء فريقه ليفربول أمام برايتون، عصر السبت، بالدوري الإنكليزي الممتاز، ما أثار فزع الكثير من المصريين قبل أسبوعين من مباراة السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وبعد دقائق من تسجيله الهدف رقم 20 بالدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، من ركلة جزاء، خرج صلاح من اللقاء أمام برايتون مصابا، في الدقيقة 64.
ولم تتضح نوعية الإصابة التي أجبرت صلاح على الخروج، لكنه خرج ماشيا على قدميه بدون ألم واضح، مما قد يعني إصابة "خفيفة".

كما توجه صلاح لأحد مشجعي برايتون، مبتسما، ومنحه قميصه، قبل أن يخرج إلى غرفة تبديل الملابس.

وكانت النتيجة تشير لتقدم ليفربول بنتيجة 2-0 على برايتون، عندما خرج صلاح.

ويواجه المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح نظيره السنغالي في مباراتين فاصلتين ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد أسبوعين.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2022-03-13
17:00 | 2022-03-12
15:00 | 2022-03-12
12:00 | 2022-03-12
09:00 | 2022-03-12
06:00 | 2022-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website