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رياضة
بعد عقوبات الحكومة البريطانية.. "قرار جديد" بحق أبراموفيتش
Lebanon 24
13-03-2022
|
03:00
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان، السبت، أن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش مالك تشلسي من منصب مدير النادي اللندني.
وجاء في بيان الرابطة: "عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشلسي لكرة القدم".
وأضاف البيان: "لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية والذي ينتهي في 31 مايو 2022".
وجاء القرار بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش عقب اجتياح روسيا أراضي أوكرانيا المجاورة باعتباره أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن رغم أنه ينفي وجود مثل هذه العلاقة.
وكان أبراموفيتش عرض تشلسي للبيع الأسبوع الماضي، لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الخاص الممنوح للنادي الذي أصبح فعليا خاضعا للحكومة البريطانية.
واشترى أبراموفيتش النادي اللندني في 2003 مقابل مبلغ قدر بنحو 140 مليون جنيه إسترليني (182.5 مليون دولار) وبسبب استثماراته حقق النادي إنجازات غير مسبوقة طوال تاريخه خلال هذه الفترة إذ فاز بلقب الدوري الممتاز 5 مرات وبكأس إنجلترا 5 مرات وبدوري أبطال أوروبا مرتين.
يشار إلى أن البلوز هم أبطال أوروبا والعالم بفضل الإنفاق على اللاعبين، وقد ضخ أبراموفيتش أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) في تشلسي من خلال قروض قال إنه لن يطلب سدادها.
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