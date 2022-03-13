بعد عقوبات الحكومة البريطانية.. "قرار جديد" بحق أبراموفيتش

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان، السبت، أن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش مالك تشلسي من منصب مدير النادي اللندني.وجاء في بيان الرابطة: "عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشلسي لكرة القدم".وأضاف البيان: "لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية والذي ينتهي في 31 مايو 2022".وجاء القرار بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش عقب اجتياح روسيا أراضي أوكرانيا المجاورة باعتباره أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن رغم أنه ينفي وجود مثل هذه العلاقة.