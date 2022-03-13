رياضة

بعد عقوبات الحكومة البريطانية.. "قرار جديد" بحق أبراموفيتش

Lebanon 24
13-03-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-930071-637827250017262863.jpg
Doc-P-930071-637827250017262863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان، السبت، أن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش مالك تشلسي من منصب مدير النادي اللندني.


وجاء في بيان الرابطة: "عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشلسي لكرة القدم".

وأضاف البيان: "لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية والذي ينتهي في 31 مايو 2022".

وجاء القرار بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش عقب اجتياح روسيا أراضي أوكرانيا المجاورة باعتباره أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن رغم أنه ينفي وجود مثل هذه العلاقة.
 
وكان أبراموفيتش عرض تشلسي للبيع الأسبوع الماضي، لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الخاص الممنوح للنادي الذي أصبح فعليا خاضعا للحكومة البريطانية.

واشترى أبراموفيتش النادي اللندني في 2003 مقابل مبلغ قدر بنحو 140 مليون جنيه إسترليني (182.5 مليون دولار) وبسبب استثماراته حقق النادي إنجازات غير مسبوقة طوال تاريخه خلال هذه الفترة إذ فاز بلقب الدوري الممتاز 5 مرات وبكأس إنجلترا 5 مرات وبدوري أبطال أوروبا مرتين.

يشار إلى أن البلوز هم أبطال أوروبا والعالم بفضل الإنفاق على اللاعبين، وقد ضخ أبراموفيتش أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) في تشلسي من خلال قروض قال إنه لن يطلب سدادها.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:00 | 2022-03-13
17:00 | 2022-03-12
15:00 | 2022-03-12
12:00 | 2022-03-12
09:00 | 2022-03-12
06:00 | 2022-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website