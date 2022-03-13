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رياضة
رونالدو أفضل هداف في التاريخ خلال مباريات رسمية
Lebanon 24
13-03-2022
|
06:00
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أصبح مهاجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل هداف في التاريخ خلال المباريات الرسمية، بتسجيله هاتريكا في مرمى توتنهام، يوم السبت، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم رافعاً غلته إلى 807 أهداف.
ومحا رونالدو الرقم السابق وهو 805 أهداف والذي كان مسجلاً باسم النمساوي التشيكوسلوفاكي، جوزيف بيكان، والذي اعتبر حتى اليوم من قبل مصادر عدة الهداف التاريخي.
وكان رونالدو قد بلغ حاجز 800 هدف في أوائل ديسمبر الماضي بثنائية في مرمى أرسنال (3-2).
وسجل صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات 691 هدفًا مع أنديته سبورتينغ البرتغالي ومانشستر يونايتد في فترتين وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، و 115 هدفًا مع منتخب بلاده حيث يعتبر أيضاً هدافه التاريخي.
وحسب الاتحاد الدولي (فيفا)، سجل بيكان الذي توفي في 12 كانون الاول 2001، 805 أهداف في الفترة بين 1931 و1955.
ويؤكد الأسطورة البرازيلية بيليه على حسابه على "إنستغرام" أن إجمالي عدد الأهداف التي سجلها خلال مسيرته هو 1283 مع احتساب عدد من المباريات غير الرسمية. لكن معظم المصادر تتفق على إحصاء 767 هدفاً لـ"الملك" بيليه خلال المباريات الرسمية.
من جهته، يؤكد البرازيلي الآخر الدولي السابق روماريو (55 عاماً)، أنه سجل "غلة شخصية" برصيد 1000 هدف، وذلك بحساب الأهداف التي سجلها في فئات الشباب والمباريات الودية والاستعراضية، فيما تشير مصادر أخرى إلى تسجيله 772 هدفاً.
المصدر:
سكاي نيوز
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