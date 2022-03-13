بطل مصري عالمي بعد تتويجه: لنتحدث عن فلسطين مثل أوكرانيا

حرص المصري علي فرج، بطل العالم في الإسكواش، والمتوج مؤخرا بلقب بطولة "أوبتاسيا" في لندن، على توجيه رسالة بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية القائمة حاليا.وقال في فيديو نشر له عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أعلم أن ما سأقوله سيسبب لي المشاكل، فجأة أصبح ممكن خلط الرياضة بـ السياسة".وأضاف: "فقط لأن هذا ليس على هوى الإعلام الغربي، ولكن الآن بما أن الجميع يتعاطف مع أوكرانيا فيجب أن نذكر فلسطين أيضا".واختتم: "الفلسطينيون يعانون منذ 74 عاما ولا أحد يتكلم، لنتكلم عن فلسطين أيضا".