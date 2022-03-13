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رياضة
رغم تسجيله "هاتريك".. رونالدو يثير قلق جماهير مانشستر يونايتد
Lebanon 24
13-03-2022
|
15:00
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لم يبد أن نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو لديه الكثير ليحتفل به على الرغم من "هاتريك" الذي أحرزه في مواجهة فريقه أمام توتنهام 3-2 السبت ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي
وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن المظهر المتجهم لـ رونالدو بعد انتهاء المباراة أثار حالة من القلق لدى جماهير مانشستر يونايتد بشأن مستقبله مع الفريق.
وانتشرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة تشير إلى إمكانية رحيل "الدون" عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم الحالي.
وظهر رونالدو عقب انتهاء المباراة ولا تبدو على وجهه ملامح السعادة، عكس المعتاد مقارنة باللاعبين الذين يتوهجون من السعادة بمجرد تسجيلهم في الشباك، خاصة لو كان هاتريك مثلما فعل البرتغالي.
وصافح رونالدو مدرب الفريق رالف رانجنيك، قبل أن يتوجه إلى مدرب توتنهام أنطونيو كونتي حيث صافحه، ثم وجه التحية للجماهير سريعا.
وطلب رونالدو من أحد أفراد الطاقم الفني لفريق مانشستر يونايتد أن يحصل على كرة الهاتريك بالنيابة عنه، قبل أن يتجه إلى النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس.
المصدر:
روسيا اليوم
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