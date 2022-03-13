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رياضة
"مفاجأة مدوية" في تشكيلة منتخب المغرب.. بعودة النجم الغائب
Lebanon 24
13-03-2022
|
17:00
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يبدو أن عودة حكيم زياش لاعب تشلسي الإنجليزي ونصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام الهولندي، إلى تشكيلة المنتخب الوطني المغربي، باتت شبه رسمية.
وأعلن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأحد، عودة زياش ومزراوي، إلى تشكيلة المنتخب المغربي، بالإضافة إلى استدعاء عبد الصمد الزلزولي، لاعب برشلونة الإسباني.
وقال لقجع، في حوار مع إذاعة "إم إف إم"، إن اللاعبين المذكورين سلفا وجهت لهم الدعوة للحضور مع المنتخب، في المبارتين المقبلتين أمام الكونغو الديمقراطية، برسم الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم، يومي 25 و29 مارس 2022.
وأوضح لقجع قائلا: "الدعوة الأولية وجهت لكل من حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي، والحسم سيكون يوم الخميس المقبل للإعلان عن القائمة النهائية".
وأضاف: "كل ما نسعى إليه أن يكون زياش ومزراوي والزلزولي وغيرهم من الأسماء جاهزين مئة في المئة لمباراة الكونغو الديموقراطية".
وتابع: "هناك حديث مطول بين زياش ومدرب المنتخب وحيد خليلوزيتش لطي الخلاف بشكل نهائي وإن شاء الله الأمور ستحسم بشكل رسمي في الساعات القليلة القادمة".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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