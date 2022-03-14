سان جيرمان يداوي جرحه في دوري الأبطال بثلاثية في شباك بوردو (فيديو)

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه بوردو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".



وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني لياندرو باريديس في الدقائق 24 و52 و61 على الترتيب.

وبهذا الفوز ضمد سان جيرمان جراحه بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عقب خسارته أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ16 من البطولة القارية الأربعاء الماضي.



ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 65 نقطة معززا صدارته، فيما توقف رصيد بوردو عند 22 نقطة قاع ترتيب فرق الدوري الفرنسي لكرة القدم.