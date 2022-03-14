رياضة

بعد رحيل حارس الفريق الشهير... هذا ما كُشف عن سبب وفاته

Lebanon 24
14-03-2022 | 03:00
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كشفت النيابة العامة المصرية عن الأسباب التي أدت إلى وفاة حارس مرمى النادي الأهلي لكرة القدم للناشئين.
 
وقد أعلن النادي الأهلي المصري، عن وفاة حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2003، زياد إيهاب، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الحارس لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، ناظرت جثمانه وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلاتُ المراقبة المطلة عليه.
 
 
كما سألت النيابة العامة والدَيِ المتوفى وشاهدين على الواقعة، فتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، وفي وقت مبكر من صباح الأحد، فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.

وقررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات، كما كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولا لحقيقتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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