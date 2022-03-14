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رياضة
الاتحاد الدولي للتنس يؤكد استبعاد روسيا من بطولات الفرق
Lebanon 24
14-03-2022
|
17:00
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أكد الاتحاد الدولي للتنس، الاثنين، عدم مشاركة الفريق الروسي للرجال والسيدات في بطولات الفرق لهذا العام.
وقال الاتحاد في بيان نشره على موقعه، إن منتخب صربيا للرجال، سيحل في الدور النهائي من كأس ديفيز للفرق في سبتمبر المقبل، بدلا من حامل اللقب، المنتخب الروسي.
وفي كأس "بيلي جين كينغ" للسيدات (كأس الاتحاد سابقا)، ستحل أستراليا بدلا من روسيا، حاملة اللقب أيضا.
ويشارك في كأس ديفيز 18 فريقا للرجال، فيما يتنافس 12 فريقا في كأس "بيلي جين كينغ" للسيدات.
وكان الاتحاد الدولي للتنس، ألغى في الأول من اذار الماضي، عضوية الاتحادين الروسي والبيلاروسي، وألغى كذلك البطولات التي كان من المقرر إقامتها في هذين البلدين، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
تجدر الإشارة إلى أن قرار الاتحاد الدولي للتنس لن يؤثر على مشاركة لاعبي ولاعبات التنس الروس في بطولات رابطتي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات، اللتين سمحتا في وقت سابق باستمرار مشاركة الرياضيين الروس في بطولاتها ولكن من دون العلم والنشيد الوطنيين، وذلك بسبب الأحداث في أوكرانيا.
المصدر:
روسيا اليوم
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