رياضة

محمد فخر الدين جمع لقبين عالميين في بطولة الفنون القتالية المختلطة

Lebanon 24
14-03-2022 | 12:00
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شارك لبنان في أضخم حدث رياضي قتالي في لعبة الفنون القتالية المختلطة التي نظمها الاتحاد الدولي للعبة "ايماف". 

وجاءت النتائج على الشكل التالي: 

-السوبر كاب: فاز كل من ايلي منصور وريكاردو بشير وطوني أبي راشد في النزالات الا انهم لم يتأهلوا كفريق الى النهائيات. 

- برايف : فوز مبهر للاعب اللبناني محمد فخر الدين حيث احرز لقب بطل العالم للوزن الثقيل بفوزه على منافسه الجزائري محمد سعيد المعلم، وبات اللاعب العربي واللبناني الوحيد الذي يحمل لقبين في بطولة العالم وهما وزن الثقيل ووزن خفيف الثقيل. ولم يحالف الحظ ادون ايوب.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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