رياضة

رسالة غامضة من محمد صلاح

Lebanon 24
15-03-2022 | 00:00
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أثار النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول لكرة القدم، التساؤلات بنشره صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها برسالة غامضة، اختلف جمهور الفريق الإنجليزي في تفسيرها.
ونشر محمد صلاح عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة جديدة له من مباراة فريقه الأخيرة أمام برايتون (2-0)، وعلق عليها برسالة غامضة، مفادها: "لا يزال في أيدينا"، حيث توقع البعض أن "الفرعون" المصري يقصد المنافسة على لقب بطل الدوري "البريمير ليغ"، في حين ذهب البعض الأخر إلى توقيعه على عقده الجديد مع النادي الإنجليزي.
ونجح محمد صلاح في إحراز هدف فريقه الثاني في مرمى برايتون، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخرج من المباراة مصابا.
وتفاعل جمهور ليفربول مع صورة محمد صلاح، وكانت معظم التعليقات تذهب إلى توقيع التعاقد الجديد، ولكن يبدو أن محمد صلاح كان يقصد المنافسة على اللقب، حيث يتنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، ويتخلف ليفربول عن حامل اللقب بفارق 3 نقاط قبل 10 جولات على النهاية، علماً بأنهما سيتقابلان وجهاً لوجه يوم 10 نيسان المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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