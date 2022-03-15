رياضة

والد حارس الأهلي الراحل يكشف عن سبب وفاة إبنه.. ما علاقة كرة القدم؟

Lebanon 24
15-03-2022 | 03:00
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كشف والد زياد إيهاب حارس النادي الأهلي لفريق مواليد 2003 المتوفي، عن كواليس الأيام الأخيرة قبل وفاته، ومسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم مع القلعة الحمراء، موضحاً حقيقة سوء حالته النفسية خلال الفترة الماضية بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء، مؤكداً أنه كان حزيناً بسبب استقباله لهدف خلال مواجهة الاتحاد السكندري.

وقال إيهاب والد لاعب الأهلي المتوفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» قبل تلقيه العزاء: «الحمد لله على كل حال، زياد كان محبوبا من كل الدنيا، سواء أهله أو أهالي منطقته، في النادي أو حتى الأندية الأخرى وعلى رأسها نادي الزمالك».
 
وقال: «من وهو عنده 6 سنين بيلعب كورة، وبكرم ربنا ومجهوده قدر يكمل في الأهلي رغم وجود صعوبات كثيرة ومنافسة شديدة في سنه، وهو من مواليد 2004 وكان متصعد لفريق 2003، وده قدر والحمد لله على كل شيء وادعولنا بالصبر».

وواصل والد زياد إيهاب حديثه قائلاً: «البوست اللي كتبه كان خلال فترة إصابته واللي أبعدته عن المشاركة لفترة طويلة ومكنش قادر يشارك مع الفريق هو كان متضايق لما بيبقى احتياطي».
 
وأتم حديثه قائلاً: «كان عنده ماتش يوم الخميس اللي فات مع الاتحاد في إسكندرية ودخل فيه جول في الدقيقة 90 وكان صعب يصده، بس هو جه وكان بيقولي كل شوية كان ممكن أصدها كان ممكن أصدها، قولتله عادي يا زيزو أي حارس بيدخل فيه أهداف، قالي يا بابا أنا حارس الأهلي مينفعش يدخل فيا هدف».
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