ما حقيقة عرض ليفربول محمد صلاح للبيع مقابل 40 مليون يورو؟

كشفت تقارير صحفية إلى تفكير إدارة نادي ليفربول الإنجليزي في بيع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في حالة فشل مفاوضات تجديده مع الفريق والذي ينتهي عقده بنهاية موسم 2022/2023.ونشر موقع «راديو كتالونيا» الإسباني إلى أن محمد صلاح يعد خيارًا مميزًا لنادي برشلونة الإسباني، وذلك لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في مرحلة إعادة بناء الفريق.وأكد التقرير أن من مميزات صلاح، هو راتبه الذي لن يمثل أزمة، حيث طلب 17 مليون يورو من أجل تجديد تعاقده مع ليفربول بعدما كان يحصد 9 ملايين يورو فقط مما يؤكد إنه راتبه في المتناول بجانب كونه خيارًا فنيًا مميزًا لدعم صفوف فريق برشلونة الإسباني.وكشف الموقع إن مصادر داخل النادي أكدت إن ليفربول قد يبيع هدافه مقابل 40 مليون يورو فقط، وهو المبلغ الذي لن يكون بعيد المنال عن أي فريق يرغب في ضم محمد صلاح.وتثير أزمة في الفترة الحالية حول مفاوضات تجديد محمد صلاح عقده مع فريق ليفربول الإنجليزي والذي ينتهي في يونيو 2023، وذلك بعد إعلان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إن الأمر أصبح بيد محمد صلاح في قبول العرض ورفضه.وقام رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، بالسخرية من حديث يورجن كلوب مكتفيًا بنشر إيموشانتات ساخرة من حديث كلوب حول العقد.وأكد بعدها الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات أن الأقرب لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول هو الرحيل عن الفريق رغم رغبته في البقاء مع الفريق، وذلك في ظل رفض إدارة الريدز كسر سقف الرواتب.