رياضة

لاعب العهد يخضع لعملية جراحية

Lebanon 24
15-03-2022 | 09:00
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خضع نجم نادي العهد ومنتخب شباب لبنان، كريم فاضل، لعملية جراحية في الرباط الصليبي. 

وكان فاضل قد تعرض للإصابة خلال مباراة ودية في الجامعة التي يدرس بها، حيث أصيب قبل توقيعه لصالح نادي شباب الساحل على سبيل الإعارة. 

وأعلن نادي العهد أنه أجرى عملية جراحية للاعب على يد البروفيسور الفرد خوري. 

ويعتبر فاضل أحد أبرز مواهب منتخب شباب لبنان وخصوصا في الشق الهجومي، حيث سجل العديد من الأهداف هذا الموسم. 

وكان سيلعب فاضل لفريق شباب الساحل خلال سداسية البطل، لكن الإصابة أعاقت انتقاله. 

ويتصدر العهد الدوري اللبناني لكرة القدم برصيد 35 نقطة. 
 
(كووورة)
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