رياضة

بنزيما يتعرض للإصابة قبل لقاء ريال مدريد وبرشلونة

Lebanon 24
15-03-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-931050-637829433389406523.jpg
Doc-P-931050-637829433389406523.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما، لإصابة مقلقة خلال مباراة فريقه ريال مدريد ضد ريال مايوركا، أمس الاثنين، في ختام منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بنزيما هدفين وصنع هدفا آخر لزميله فينيسيوس جونيور، ليساهم في فوز الريال بثلاثية دون رد، لكن المهاجم الفرنسي، ظهر في الدقائق الأخيرة من المباراة وهو يطلب استبداله ويشير إلى شعوره بالألم في كاحله الأيسر.

وعند استبداله في الدقيقة 85، ظهر بنزيما وهو يعرج قبل مغادرته الملعب.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:00 | 2022-03-15
15:00 | 2022-03-15
10:56 | 2022-03-15
09:00 | 2022-03-15
06:00 | 2022-03-15
03:00 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website