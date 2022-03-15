بنزيما يتعرض للإصابة قبل لقاء ريال مدريد وبرشلونة

تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما، لإصابة مقلقة خلال مباراة فريقه ريال مدريد ضد ريال مايوركا، أمس الاثنين، في ختام منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل بنزيما هدفين وصنع هدفا آخر لزميله فينيسيوس جونيور، ليساهم في فوز الريال بثلاثية دون رد، لكن المهاجم الفرنسي، ظهر في الدقائق الأخيرة من المباراة وهو يطلب استبداله ويشير إلى شعوره بالألم في كاحله الأيسر.وعند استبداله في الدقيقة 85، ظهر بنزيما وهو يعرج قبل مغادرته الملعب.