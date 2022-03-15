رياضة

الحكومة البريطانية تطالب جماهير تشيلسي بالتوقف عن الهتاف لأبراموفيتش

Lebanon 24
15-03-2022 | 15:00
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قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتعين على مشجعي نادي تشيلسي التوقف عن الهتاف "غير اللائق تماماً" باسم المالك الروسي للنادي رومان أبراموفيتش.

وأعرب أنصار الـ"بلوز" مجدداً عن دعمهم لأبراموفيتش خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على أرضه أمام نيوكاسل يوم الأحد، وذلك بعدما فرضت عليه الحكومة البريطانية عقوبات الأسبوع الماضي كجزء من ردها على الأزمة الروسية الأوكرانية.

وجُمّدت كل أصول أبراموفيتش باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم".

ووضعت الحكومة شروطاً على تشيلسي، إذ لا يحق للنادي بموجب القيود بيع تذاكر جديدة أو سلع تجارية وتم تجميد جميع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني أو المكافآت من المسابقات التي يشارك بها.

كما حرم من التوقيع مع اللاعبين أو تجديد عقودهم بالاضافة إلى وضع سقف للإنفاق عندما يسافرون للمباريات خارج الديار، ما يثير مخاوف من استنزاف الأموال بسرعة.

واتخذت رابطة الدوري إجراءات بحق أبراموفيتش الذي وصفته الحكومة بأنه جزء من الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم نفيه أي ارتباط مع الكرملين. لكن المتحدث باسم جونسون قال إن الوقت قد حان لوقف الهتاف.

وقال "نحن ندرك قوة الشعور حيال أندية الناس، ولكن هذا لا يبرر السلوك غير اللائق تماماً في هذا الوقت، أعتقد أنه يمكن للناس إظهار الشغف والدعم لناديهم دون اللجوء إلى هذا النوع من الأشياء".
المصدر: العربية
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