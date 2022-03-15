رياضة

هذه أبرز نتائج المباريات في الدوري اللبناني لكرة القدم

Lebanon 24
15-03-2022 | 10:56
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أعاد البرج الوصيف الفارق مع العهد المتصدر الى ست نقاط، بفوزه على شباب الساحل بثنائية نظيفة 2 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما في مجمع فؤاد الرياضي في جونية، في المرحلة الثانية من مجموعة الصدارة للفرق الستة الاولى بالدوري العام اللبناني ال62 لكرة القدم. 
 
وسجل للبرج صاحب السجل النظيف من دون خسارة في الدوري محمد صادق وابو بكر المل. 
 
وفي مجموعة الهبوط للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12، فاز سبورتنغ صاحب القاع على الصفاء 1 - 0 على ملعب نادي العهد على طريق المطار، سجلها جوزف انساه. 
 
وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، حقق طرابلس الرياضي السابع فوزا عزيزا على ضيفه الاخاء الاهلي عاليه، ليعزز موقعه في المنطقة الدافئة ويضمن البقاء موسما جديدا في مصاف نوادي الدرجة الاولى. 

سجل لطرابلس عبدالله العلي وعلي همدر. وللاخاء الاهلي عاليه سعيد عواضة.
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