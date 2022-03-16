لاعب المنتخب الأوكراني عالق في قبو مع زوجته الحامل

كشف المدرب البرتغالي فرناندو فالينتي أن جيورجي سوداكوف، لاعب المنتخب الأوكراني ونادي شاختار دونيتسك، يتواجد في قبو بسبب الهجوم الروسي على بلاده.وبحسب تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سوداكوف، لاعب خط الوسط الأوكراني البالغ من العمر "19 عاما"، والذي أمضى 5 سنوات مع شاختار، يختبئ في مخبأ مع زوجته ليزا، التي تتوقع أن ترزق بطفلهما الأول.ونشر المدرب البرتغالي فرناندو فالينتي قصة اللاعب الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الذي درب سوداكوف في فريق شاختار تحت 21 عاما.ووصف فالينتي اللاعب الشاب بأنه أكثر لاعب موهوب دربه على الإطلاق، مشددا على أن سوداكوف كان في طريقه للعب مع ناد يحجم برشلونة أو مانشستر سيتي قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.وكتب فالنتي على "تويتر": قصص الحرب، جيورجي سوداكوف هو أعظم موهبة دربتها في حياتي، يبلغ 19 عامًا، دولي من الدرجة الأولى لأوكرانيا، جدد العقد مؤخرًا حتى عام 2026 مع شاختار. إنسان رائع ينتظر أن يكون أباً مع زوجته ليزا لفتاة.وأضاف: أحلام يجب أن تتحقق، ينتزعها مخبأ. نعم، أبكي وأدعو لهذين الزوجين ولكل اللاعبين الشباب والأصدقاء الذين تركتهم ورائي في أوكرانيا التي أسعدتني لمدة عامين. قلبي مكسور.وواصل المدرب: سوداكوف طفل يتمتع بإمكانات هائلة، حتى للعب مع برشلونة أو مانشستر سيتي.وكان سوداكوف قد انضم إلى شاختار في عام 2017، وشارك أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بجانب خوض 3 مباريات مع منتخب أوكرانيا.