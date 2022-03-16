رياضة

لاعب المنتخب الأوكراني عالق في قبو مع زوجته الحامل

Lebanon 24
16-03-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-931335-637830197102733348.jpg
Doc-P-931335-637830197102733348.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المدرب البرتغالي فرناندو فالينتي أن جيورجي سوداكوف، لاعب المنتخب الأوكراني ونادي شاختار دونيتسك، يتواجد في قبو بسبب الهجوم الروسي على بلاده.

وبحسب تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سوداكوف، لاعب خط الوسط الأوكراني البالغ من العمر "19 عاما"، والذي أمضى 5 سنوات مع شاختار، يختبئ في مخبأ مع زوجته ليزا، التي تتوقع أن ترزق بطفلهما الأول.

ونشر المدرب البرتغالي فرناندو فالينتي قصة اللاعب الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الذي درب سوداكوف في فريق شاختار تحت 21 عاما.

ووصف فالينتي اللاعب الشاب بأنه أكثر لاعب موهوب دربه على الإطلاق، مشددا على أن سوداكوف كان في طريقه للعب مع ناد يحجم برشلونة أو مانشستر سيتي قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكتب فالنتي على "تويتر": قصص الحرب، جيورجي سوداكوف هو أعظم موهبة دربتها في حياتي، يبلغ 19 عامًا، دولي من الدرجة الأولى لأوكرانيا، جدد العقد مؤخرًا حتى عام 2026 مع شاختار. إنسان رائع ينتظر أن يكون أباً مع زوجته ليزا لفتاة.


وأضاف: أحلام يجب أن تتحقق، ينتزعها مخبأ. نعم، أبكي وأدعو لهذين الزوجين ولكل اللاعبين الشباب والأصدقاء الذين تركتهم ورائي في أوكرانيا التي أسعدتني لمدة عامين. قلبي مكسور.

وواصل المدرب: سوداكوف طفل يتمتع بإمكانات هائلة، حتى للعب مع برشلونة أو مانشستر سيتي.

وكان سوداكوف قد انضم إلى شاختار في عام 2017، وشارك أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بجانب خوض 3 مباريات مع منتخب أوكرانيا.
المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:00 | 2022-03-16
17:00 | 2022-03-15
15:00 | 2022-03-15
12:00 | 2022-03-15
10:56 | 2022-03-15
09:00 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website