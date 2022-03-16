رياضة

من سيكون بديل صلاح في فريق ليفربول؟

Lebanon 24
16-03-2022 | 06:00
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أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو بأن يورجين كلوب مدرب فريق ليفربول يرى بأن الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة سيكون البديل الأنسب في حالة الفشل في الوصول لاتفاق للتجديد مع محمد صلاح نجم خط هجوم ليفربول.

وزعم التقرير بأن المدير الفني الألماني بدأ يشعر بالقلق من أن لا يكون صلاح لاعباً لليفربول في الموسم القادم، وذلك في ظل عدم وصوله لاتفاق مع إدارة الريدز حول الراتب الذي يريد الحصول عليه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن المدرب الألماني يجد عثمان ديمبلي نجم برشلونة بديلاً مميزاً لمهاجم منتخب مصر، ويجد بأن سرعة ومراوغات النجم الفرنسي الدولي ستذهل جماهير ملعب الآنفيلد.
 
وسينتهي عقد ديمبلي صاحب الـ 24 عاماً مع نادي برشلونة في نهاية الموسم، مما يعني بأن الليفر سيكون قادراً على التوقيع معه في صفقة انتقال مجانية.
 
 
ولكن يبقى الشك الوحيد حول عثمان ديمبلي برغم جودته هي الإصابات التي تعرض لها نجم بوروسيا دورتموند السابق بشكلٍ متكرر مع النادي الكاتالوني، على الرغم من أنه الآن في حالة جيدة على المستوى البدني ويقدم مستويات جيدة كلما دخل للملعب لمساعدة فريق المدرب تشافي هيرنانديز، ولكن تبقى أرقامه ضعيفة للغاية هذا الموسم حيث سجل هدفاً واحداً وقدم 7 تمريرات حاسمة حتى الآن.
 
(سبورت 360)

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