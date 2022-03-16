رياضة

والد ميسي يتصل بإدارة برشلونة... ما سأل عنه غير متوقّع!

Lebanon 24
16-03-2022 | 09:00
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كشفت تقارير صحفية أن والد ليونيل ميسي ووكيله خورخي ميسي، أجرى مكالمة هاتفية مع إدارة برشلونة لمعرفة ما إذا كان بإمكان ابنه العودة إلى النادي الإسباني.


ولم تسر الأمور كما خطط لها النجم الأرجنتيني في باريس سان جرمان الفرنسي، بعد انتقاله إليه الصيف الماضي بنهاية عقده في "كامب نو".

وسجل صاحب الـ34 عاما والكرات الذهبية السبع، هدفين محليين فقط في 19 مباراة منذ انتقاله إلى سان جرمان، ولم يقترب حتى من تقديم أفضل مستوياته.

لكن الأمور تفاقمت بشدة مع ميسي مؤخرا، بعد أن أطلق مشجعو الفريق صيحات الاستهجان ضده هو وزميله نيمار، مع كل لمسة للكرة خلال مباراة بوردو في الدوري الفرنسي، التي أتت بعد الخسارة 1-3 أمام ريال مدريد الإسباني وتوديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.
 
وأشارت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية إلى أن خورخي ميسي بدأ بالفعل مساعي العودة إلى برشلونة، واتصل برئيس النادي خوان لابورتا شخصيا.

وأوضحت الصحيفة أن باب العودة إلى "كامب نو" لم يغلق تماما أمام ميسي إن اتخذ قرارا مفاجئا بإنهاء عقده مع باريس سان جرمان، الذي ينقضي بنهاية الموسم المقبل.

وقال الصحفي الكتالوني المعروف كيم دومينيك، إن ميسي "يريد العودة من حيث جاء"، وفق "ماركا".

ومع ذلك، فإن طريق العودة إلى برشلونة ليس معبدا تماما أمام ميسي، فالنادي الباريسي لا يرغب التخلي عنه، في وقت تتحدث به تقارير عن قرب رحيل كيليان مبابي، للانضمام إلى ريال مدريد.
 
وأشارت "ماركا" إلى أن ميسي يتمتع بصداقة وثيقة مع المدير الفني الحالي لبرشلونة تشافي هيرنانديز، لكنها أوضحت أن الأخير يعرف أن اللاعب سيكمل عامه الخامس والثلاثين خلال الصيف المقبل.

وفي ظل توجه النادي الكتالوني نحو تصعيد اللاعبين الشباب وتقليل معدلات الأعمار، فقد لا يرغب تشافي في المخاطرة بإلحاق الضرر بهذه الديناميكية الإيجابية التي بدأت تؤتي أكلها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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