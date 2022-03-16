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رياضة
برشلونة يُعلن عن تغيير إسم ملعبه... ماذا أصبح؟
Lebanon 24
16-03-2022
|
17:00
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توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق بشأن شراكة استراتيجية طويلة الأمد في الرياضة والترفيه مع "سبوتيفي" ، سترعى بموجبها منصة الموسيقى السويدية الشهيرة استاد "كامب نو".
وذكر برشلونة في بيان يوم الثلاثاء: اسم المنصة سيظهر على مقدمة قميص فريقي الرجال والسيدات وقمصان التدريبات.
وأضاف البيان: للمرة الأولى ستصبح المنصة الصوتية العالمية شريكا في اسم الملعب، الذي سيتحول اسمه إلى سبوتيفي كامب نو.
وتمتد الشراكة حتى عام 2026 وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنها قد تدر على برشلونة حوالي 70 مليون يورو (77 مليون و700 ألف دولار) في الموسم.
ولكن هذه الشراكة ينبغي التصديق عليها أولا من جانب أعضاء الجمعية العمومية الاستثنائية، والتي سوف تُعقد بشكل افتراضي يوم الثالث من نيسان المقبل.
المصدر: العربية
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