رياضة

قائد منتخب روسيا يطلب عدم دعوته لمعسكر المنتخب... ما السبب؟

Lebanon 24
16-03-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-931475-637830295688926612.jpg
Doc-P-931475-637830295688926612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلب مهاجم نادي زينيت وقائد منتخب روسيا أرتيوم دزيوبا، عدم استدعائه للمنتخب الوطني في المعسكر التدريبي المقبل لأسباب عائلية، وفقا لما ذكره المدير الفني للمنتخب الروسي فاليري كاربين.

وقال كاربين في مقابلة نشرت على موقع الاتحاد الروسي لكرة القدم: "تحدث مع أرتيوم عبر الهاتف، وأكد أنه يريد حقا اللعب للمنتخب الوطني. لكن الآن وبسبب الوضع الصعب في أوكرانيا حيث لديه العديد من الأقارب، فقد اعتذر وطلب لأسباب عائلية عدم دعوته للمعسكر التدريبي في آذار الجاري".

وأضاف كاربين: "اتفقنا مع دزيوبا على أننا سنبقى على اتصال معه وسنتابع أداءه مع زينيت".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:57 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2022-03-16
09:45 | 2022-03-16
09:00 | 2022-03-16
06:00 | 2022-03-16
03:00 | 2022-03-16
00:00 | 2022-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website