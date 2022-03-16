قائد منتخب روسيا يطلب عدم دعوته لمعسكر المنتخب... ما السبب؟

طلب مهاجم نادي زينيت وقائد منتخب روسيا أرتيوم دزيوبا، عدم استدعائه للمنتخب الوطني في المعسكر التدريبي المقبل لأسباب عائلية، وفقا لما ذكره المدير الفني للمنتخب الروسي فاليري كاربين.وقال كاربين في مقابلة نشرت على موقع الاتحاد الروسي لكرة القدم: "تحدث مع أرتيوم عبر الهاتف، وأكد أنه يريد حقا اللعب للمنتخب الوطني. لكن الآن وبسبب الوضع الصعب في أوكرانيا حيث لديه العديد من الأقارب، فقد اعتذر وطلب لأسباب عائلية عدم دعوته للمعسكر التدريبي في آذار الجاري".وأضاف كاربين: "اتفقنا مع دزيوبا على أننا سنبقى على اتصال معه وسنتابع أداءه مع زينيت".