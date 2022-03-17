"رولان غاروس".. السماح للاعبين الروس بالمشاركة "حتى الآن"

أعلن منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" ثانية البطولات الأربع الكبرى اليوم الأربعاء، السماح للاعبي روسيا وبيلاروس بالمشاركة في البطولة "حتى الآن".وغاب النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي سيستعيد صدارة التصنيف العالمي يوم الاثنين المقبل، عن أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" في أستراليا مطلع العام الجاري، بعد ترحيله إثر خسارته معركة قضائية لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا.وأثيرت الشكوك بشأن مشاركة دجوكوفيتش في بطولة فرنسا التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية، للدفاع عن لقبه هذا العام أيضا.ولكن مع رفع القيود المتعلقة بالجائحة، بما فيها التصريح الخاص باللقاح، قالت مديرة البطولة واللاعبة السابقة أميلي مورسيمو أنه سيسمح له بالمشاركة.وقالت أميلي مورسيمو خلال مؤتمر صحفي "حتى الآن، لا شيء يقف في وجه ديوكوفيتش للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة. هدفنا أن يشارك أفضل اللاعبين".كان الصربي المتوج بعشرين لقبا في البطولات الكبرى صريحا في رفضه تلقي اللقاح الذي حرمه أيضا من المشاركة في بطولة إنديان ويلز للماسترز المقامة حاليا في الولايات المتحدة.إلا أن منظمي "رولان غاروس" حرصوا على التشديد أن الأوضاع قد تتغير. قالت أميلي أوديا-كاستيرا، المديرة العامة للاتحاد الفرنسي للتنس "تعلمنا أن نكون حذرين لأقصى درجة".وتابعت "نرى أن الامور تتغير بين شهر وآخر. في سيناريو صعب، هناك دائمًا احتمال لإعادة الفقاعات الصحية".كما أعلن المنظمون أنه سيسمح للاعبين الروس والبيلاروس المشاركة ولكن تحت علم محايد، وفق توصيات رابطتي المحترفين والمحترفات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.