رياضة

هل يرغب بالبقاء في ليفربول أم لا؟ محمد صلاح يحسم الجدل

Lebanon 24
17-03-2022 | 03:00
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محمد صلاح يريد البقاء في ليفربول بشدة، هذا ما أكده الألماني كريستيان فالك، معبرًا عن موقف محمد صلاح من البقاء في ليفربول.
 
وأشار الصحفي الألماني رئيس جريدة «بيلد» الألمانية أن محمد صلاح أخبر زملاءه برغبته في البقاء بصفوف الريدز.

وقال يورجن كلوب في تصريحات له إن «ليفربول بذل كل ما في وسعه لتجديد عقد محمد صلاح، وأن الكرة موجودة الآن في ملعب المحترف المصري».

وكانت التقارير البريطانية والإسبانية أشارت على مدار الأيام الماضية إلى رغبة صلاح للرحيل عن ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات التي تتزامن مع انتهاء عقده أو على المقبلة حال رغبة الريدز بالاستفادة من رحيل «مو» عن قلعة الآنفيلد.

المصدر: المصري اليوم
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