مدرب لبنان قلق.. ويطلب دعم الجمهور

اعتبر إيفان هاشيك، المدير الفني لمنتخب لبنان، أن عودة الدوري اللبناني وخوض 3 جولات قبل مواجهتي سوريا وايران أمر مهم للغاية.ويستعد لبنان لمواجهة سوريا وإيران، يومي 24 و29 آذار الجاري، في الجولتين الأخيرتين من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".وقال هاشيك في تصريحات تلفزيونية، إنه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهتين.وأضاف "هناك قلق جراء وجود بعض الإصابات بين صفوف منتخب لبنان، وآمل أن تكون الأمور جيدة".وأشار إلى أنه ينتظر تقديم لاعبيه لمباراتين قويتين، مشيرا إلى أن مواجهة سوريا ستكون بمثابة ديربي.ودعا هاشيك، أنصار منتخب الأرز لمؤازرة جماهيرية كبيرة خلال مواجهة سوريا، داعيا الجماهير للحضور بكثافة على ملعب صيدا.وختم "الوصول إلى نهائيات كأس العالم أمر وارد، الحظوظ ما زالت متاحة، وحسابيا كل شيء وارد".