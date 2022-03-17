هذا الفريق الشهير يتبرع بمليون يورو للاجئين الهاربين من أوكرانيا

تبرع ريال مدريد بمليون يورو (1.10 مليون دولار) للمساعدة في تلبية احتياجات النازحين في أوكرانيا وسط استمرار عمليات الغزو للقوات الروسية، وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.وتتعرض أوكرانيا للغزو من قبل روسيا منذ نحو ثلاثة أسابيع، وقد فر ما يقرب من ثلاثة ملايين مواطن من البلاد، وفقًا للأمم المتحدة.وتعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مؤخرًا بتقديم مليون يورو لمساعدة الأطفال الأوكرانيين، وقد قام لوس بلانكوس بتعويض هذا المبلغ من خلال مؤسسة ريال مدريد.