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رياضة
هذا الفريق الشهير يتبرع بمليون يورو للاجئين الهاربين من أوكرانيا
Lebanon 24
17-03-2022
|
09:00
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تبرع ريال مدريد بمليون يورو (1.10 مليون دولار) للمساعدة في تلبية احتياجات النازحين في أوكرانيا وسط استمرار عمليات الغزو للقوات الروسية، وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.
وتتعرض أوكرانيا للغزو من قبل روسيا منذ نحو ثلاثة أسابيع، وقد فر ما يقرب من ثلاثة ملايين مواطن من البلاد، وفقًا للأمم المتحدة.
وتعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مؤخرًا بتقديم مليون يورو لمساعدة الأطفال الأوكرانيين، وقد قام لوس بلانكوس بتعويض هذا المبلغ من خلال مؤسسة ريال مدريد.
وأعلن النادي الإسباني على موقعه الرسمي على الإنترنت، الأربعاء، عن تخصيص الأموال للصليب الأحمر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وجاء في البيان "ريال مدريد سوف يتبرع بمليون يورو في إطار حملة" الجميع مع أوكرانيا "التي أطلقتها مؤسسة ريال مدريد الخيرية في 5 مارس".
كما أعلن النادي أن حملة "الجميع مع أوكرانيا" ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا لدعم المحتاجين.
المصدر:
الحرة
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