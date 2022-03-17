مستشار "دورتموند": أغمي علي عندما سمعت بعرض "مانشستر سيتي" لهالاند

صرح مستشار نادي بوروسيا دورتموند، ماتياس زامر، مازحا، بأنه أغمي عليه عندما سمع بعرض مانشستر سيتي الضخم لضم نجم دورتموند، المهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.ويمتد عقد هالاند (21 عاما) مع دورتموند حتى العام 2024، ولكن صحيفة "بيلد" الألمانية العريقة ذكرت أمس الأربعاء أن بإمكانه الرحيل مقابل 75 مليون يورو مع نهاية الموسم الحالي إذا قرر النرويجي تفعيل البند الجزائي.وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر سيتي قدم عرضا مغريا للظفر بخدمات هالاند، تضمن حصوله على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني، سيجعل المهاجم النرويجي اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي.وعلق زامر، بشكل طريف على عرض مانشستر سيتي لضم هالاند، حيث قال في تصريحات نقلتها "ديلي ميل": "حين سمعت بعرض مانشستر سيتي لضم هالاند أغمي علي، وكان على زوجتي أن تنقلني إلى المستشفى!".وأكمل مازحا: "لقد أصبت بجلطة منذ ذلك الحين".