رياضة

مستشار "دورتموند": أغمي علي عندما سمعت بعرض "مانشستر سيتي" لهالاند

Lebanon 24
17-03-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-931871-637831156815552541.jpg
Doc-P-931871-637831156815552541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح مستشار نادي بوروسيا دورتموند، ماتياس زامر، مازحا، بأنه أغمي عليه عندما سمع بعرض مانشستر سيتي الضخم لضم نجم دورتموند، المهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.

ويمتد عقد هالاند (21 عاما) مع دورتموند حتى العام 2024، ولكن صحيفة "بيلد" الألمانية العريقة ذكرت أمس الأربعاء أن بإمكانه الرحيل مقابل 75 مليون يورو مع نهاية الموسم الحالي إذا قرر النرويجي تفعيل البند الجزائي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر سيتي قدم عرضا مغريا للظفر بخدمات هالاند، تضمن حصوله على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني، سيجعل المهاجم النرويجي اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وعلق زامر، بشكل طريف على عرض مانشستر سيتي لضم هالاند، حيث قال في تصريحات نقلتها "ديلي ميل": "حين سمعت بعرض مانشستر سيتي لضم هالاند أغمي علي، وكان على زوجتي أن تنقلني إلى المستشفى!".

وأكمل مازحا: "لقد أصبت بجلطة منذ ذلك الحين".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2022-03-17
09:00 | 2022-03-17
06:00 | 2022-03-17
03:00 | 2022-03-17
00:00 | 2022-03-17
17:00 | 2022-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website