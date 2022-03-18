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رياضة
مواجهة "شرسة" بين المقاتل الروسي فولكوف والبريطاني أسبينال
Lebanon 24
18-03-2022
|
00:00
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تشهد دورة "UFC Fight Night 204" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، مساء السبت المقبل، في لندن، مواجهة من العيار الثقيل بين المقاتل الروسي ألكسندر فولكوف والبريطاني توم أسبينال.
ونقل موقع "MMAJunkie" عن توم أسبينال، قوله: ""أشعر بحالة رائعة. وأنا استمتع بذلك. بصراحة، أنا لا أفكر في النتيجة، لا أفكر في كيفية إنهاء هذا النزال. لا أهتم. أنا فقط أريد أن أستمتع بهذه اللحظة".
وأشار أسبينال إلى أنه توقع الأكثر من مقاتلي "UFC"، لكن مع ذلك سيأخذ فولكوف على محل الجد أكثر من أي خصم آخر.
وأضاف المقاتل البريطاني: "لكن في نهاية المطاف، فولكوف مجرد رجل آخر يرتدي قفازات. مثله مثل أي شخص آخر".
يذكر أن توم أسبينال، البالغ من العمر 28 عاما، حقق 11 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 9 بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين.
في المقابل، حقق ألكسندر فولكوف (33 عاما) 34 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، منها 22 بالضربة القاضية، مقابل 9 هزائم.
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