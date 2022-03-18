رياضة

مواجهة "شرسة" بين المقاتل الروسي فولكوف والبريطاني أسبينال

Lebanon 24
18-03-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-932121-637831553274356295.jpg
Doc-P-932121-637831553274356295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد دورة "UFC Fight Night 204" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، مساء السبت المقبل، في لندن، مواجهة من العيار الثقيل بين المقاتل الروسي ألكسندر فولكوف والبريطاني توم أسبينال.

ونقل موقع "MMAJunkie" عن توم أسبينال، قوله: ""أشعر بحالة رائعة. وأنا استمتع بذلك. بصراحة، أنا لا أفكر في النتيجة، لا أفكر في كيفية إنهاء هذا النزال. لا أهتم. أنا فقط أريد أن أستمتع بهذه اللحظة".

وأشار أسبينال إلى أنه توقع الأكثر من مقاتلي "UFC"، لكن مع ذلك سيأخذ فولكوف على محل الجد أكثر من أي خصم آخر.

وأضاف المقاتل البريطاني: "لكن في نهاية المطاف، فولكوف مجرد رجل آخر يرتدي قفازات. مثله مثل أي شخص آخر".

يذكر أن توم أسبينال، البالغ من العمر 28 عاما، حقق 11 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 9 بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين.

في المقابل، حقق ألكسندر فولكوف (33 عاما) 34 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، منها 22 بالضربة القاضية، مقابل 9 هزائم.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2022-03-17
12:00 | 2022-03-17
09:00 | 2022-03-17
06:00 | 2022-03-17
03:00 | 2022-03-17
00:00 | 2022-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website