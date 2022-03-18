رياضة

بالأرقام.. هكذا استفاد باريس سان جيرمان من صفقة ميسي

Lebanon 24
18-03-2022 | 03:00
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حقق نادي باريس سان جيرمان مكاسب ضخمة من التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم الإخفاق الشديد بالخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
 
وأشارت صحيفة "لو باريزيان" في تقرير لها إلى أن بي إس جي لم يستفد بقدرات ميسي بشكل كبير في أرض الملعب، حيث سجل 7 أهداف إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة في 25 مباراة.
 
إلا أن النادي الباريسي حقق مكاسب اقتصادية كبيرة منذ وصول ليو وتوقيعه على عقد يمتد حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وذلك بعد 20 عاما قضاها بقميص برشلونة.
 
وأوضحت الصحيفة: "ميسي سيحطم الأرقام القياسية لباريس سان جيرمان، وفي غضون 6 أشهر، نجح النادي بالفعل في معادلة عائداته التجارية من الموسم الماضي بأكمله".
 
وتابعت أن ميسي البالغ من العمر 34 عامًا يمثل 60٪ من مبيعات القميص في متاجر النادي المختلفة، كما ساهم في إقبال كبير على شراء تذاكر مباريات من جميع أنحاء العالم، وكذلك ارتفاع كبير في المشتركين على الحسابات الرسمية للنادي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
 
وذكرت أيضا "بعد التوقيع مع ميسي، كسب بي إس جي 20 مليون معجب في أسبوع، ومنذ ذلك الحين يزيد عدد المشتركين عبر الحسابات الرسمية بواقع مليون مشترك إضافي كل أسبوع".
 
ونقلت "لو باريزيان" عن مصدر داخل النادي الباريسي بأن ميسي وضع النادي في مصدر قوة مع العلامات التجارية الكبرى، وساهم في زيادة كبيرة في قيمة عقود الرعاية بشكل غير مسبوق.
 
(كووورة)
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