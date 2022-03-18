رياضة

والدة لاعب شهير تقف أمام انتقاله إلى ريال مدريد

Lebanon 24
18-03-2022 | 06:00
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كشفت تقارير إعلامية، أن والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي تقف أمام انتقال ابنها إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب مطالب مالية ضخمة.

وبحسب برنامج "الشرينغيتو" الشهير، فإن لاعب باريس سان جيرمان يريد الانتقال إلى نادي العاصمة الإسبانية، وعلى الرغم من أن ريال مدريد واللاعب يقتربان من التوصل إلى اتفاق، إلا أن هناك عقبة يمكن أن توقف كل شيء لدرجة إلغاء عملية الانتقال.

وأوضح البرنامج: مبابي سيكون لاعبا لريال مدريد، لكن والدته تواصل المطالبة بجد للحصول على مكافأة توقيع قدرها 150 مليون يورو، وهو الرقم الذي قدمه له باريس سان جيرمان، وهذه هي العقبة الرئيسية في المفاوضات، لكن عندما تتفاوض مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لديك خياران فقط، الخسارة أو الخسارة.

وأضاف الإعلامي إدواردو إندا خلال حديثه في البرنامج الرياضي: ريال مدريد حقق أرباحا في العامين الماضيين، لذلك يجب على والدة مبابي، فايزة العماري، إعادة النظر في مطالبتها بأن يكون ابنها جزءا من الفريق الأبيض، ويمكن أن تؤثر مطالبها على الصفقة في اللحظة الأخيرة.
المصدر: العربية
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