رياضة

هل سيبقى رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

Lebanon 24
18-03-2022 | 09:00
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كشفت تقارير صحفية موقف الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مُهاجم فريق مانشستر يونايتد، من البقاء مع الشياطين الحمُر في الموسم القادم.

وكان رونالدو قد عاد إلى يونايتد في صيف العام الماضي، قادمًا من يوفنتوس، بعد 12 عامًا، قضى منها تسع سنوات بقميص ريال مدريد و3 مع يوفنتوس.

وحسب شبكة "سبورتس مول" البريطانية نقلًا عن صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رونالدو قرر البقاء مع مانشستر يونايتد حتى نهاية عقده في 30 حزيران 2023.

وزعم التقرير أن علاقة رونالدو مع الألماني رالف رانجنيك المدير الفني المدرب المؤقت الحالي للنادي "ممزقة" وعلى الرغم من ذلك يرغب البرتغالي في الاستمرار.
رانجنيك سيترك منصبه كمدير فني بنهاية هذا الموسم، ولكن الألماني سيتولى دورًا استشاريًا لمدة عامين في مسرح الأحلام "أولد ترافورد".

رونالدو ورانجنيك حدث بينهما أكثر من خلاف هذا الموسم، مُنذ تولي الألماني المسؤولية خلفًا للنرويجي أولى جونار سولشاير، وخاصًة وأن مدرب يونايتد المؤقت قام باستبدال كريستيانو أكثر من مرة في وقتٍ مُبكر.

وأوضحت الشبكة أن رونالدو يريد الاستمرار حيث يعتقد أن إدارة النادي ستتعاقد مع مدرب قادر على إصلاح الأمور في الفريق بالموسم المُقبل.

رونالدو مُنذ العودة إلى مانشستر يونايتد، شارك في 33 مباراة بمُختلف المسابقات، وسجل 18 هدفًا وقدم النجم البرتغالي 3 تمريرات حاسمة.
 
(موقع بطولات)
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