هل سيبقى رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

كشفت تقارير صحفية موقف الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مُهاجم فريق مانشستر يونايتد، من البقاء مع الشياطين الحمُر في الموسم القادم.وكان رونالدو قد عاد إلى يونايتد في صيف العام الماضي، قادمًا من يوفنتوس، بعد 12 عامًا، قضى منها تسع سنوات بقميص ريال مدريد و3 مع يوفنتوس.وحسب شبكة "سبورتس مول" البريطانية نقلًا عن صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رونالدو قرر البقاء مع مانشستر يونايتد حتى نهاية عقده في 30 حزيران 2023.وزعم التقرير أن علاقة رونالدو مع الألماني رالف رانجنيك المدير الفني المدرب المؤقت الحالي للنادي "ممزقة" وعلى الرغم من ذلك يرغب البرتغالي في الاستمرار.